Душанбе, , 15:31 — REGNUM Иностранные граждане и лица без гражданства будут ограничены во въезде на территорию Таджикистана, а также выезде за пределы страны, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Таджикистана.

В сообщении отмечается, что данные ограничения не коснутся дипломатов, представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Таджикистане.

Однако, после въезда указанных лиц на территорию страны, они в обязательном порядке будут помещены на 14-дневный карантин по месту постоянного проживания под наблюдение сотрудников минздрава Таджикистана.

В документе говорится об ещё одной группе граждан, которых временные ограничения не коснуться: «водители, осуществляющие международные грузоперевозки (согласно временному порядку), экипажи воздушных судов и бригад международного железнодорожного сообщения».

»В случае возникновения необходимости выезда из Республики Таджикистан граждан иностранных государств, не входящих в перечисленные категории, Республиканский штаб по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 готов рассмотреть официальные обращения государств их принадлежности, в том числе по организации чартерных авиарейсов», — отмечается в сообщении.