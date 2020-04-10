Сеул, , 15:32 — REGNUM 10 апреля, в предполагаемую дату проведения заседания Верховного собрания КНДР, самолёт-разведчик ВВС США совершил полёт над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W был замечен в небе над Чхунчхоном, Кванджу провинции Кёнгидо, столичным регионом и городом Инчхоном.

Известно, что данная модель самолёта была замечена в корейском небе 4 и 7 апреля.

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По мнению экспертов, американские военные совершают полёты для отслеживания признаков ядерной активности КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями минометных подразделений Корейской народной армии.

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