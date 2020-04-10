Сеул, , 15:18 — REGNUM Власти Южной Кореи согласовали с Соединенными Штатами вопрос поставок товаров гуманитарного характера в Иран, сообщает 10 апреля Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском МИД.

Отмечается, что 6 апреля был запущен процесс по гуманитарным поставкам в рамках генеральной лицензии №8. Это позволит Южной Корее избежать американских санкций при проведении определенных торговых операций с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи приняло решение оказать медицинскую помощь четырнадцати странам мира. Гуманитарная помощь Ирану оценивается в $2 млн.

Известно, что южнокорейская сторона предоставила Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран 500 стерилизаторов и два устройства для проведения ПЦР-анализа.

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