Москва, , 15:17 — REGNUM Замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников подробно прокомментировал инцидент в аэропорту Ижевска со своим участием.

Он категорически не согласен с такой формулировкой в отношении себя, как «дебошир, отказавшийся проходить досмотр и выполнять установленные перевозчиком правила», пишет замминистра на своей странице в одной из социальных сетей.

«При входе в аэропорт Ижевска я выполнил все законные требования сотрудников авиационной безопасности (о чем, кстати, в репортаже сказал руководитель САБ аэропорта), но требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта меня искренне удивило», — рассказывает Овсянников.

Причём он отметил, что никаких распоряжений руководства аэропорта, устанавливающих данные требования, найти не удалось. Однако посадочный талон просили предъявить ещё несколько раз.

«И даже зарегистрировавшись на рейс, я услышал очередное требование о посадочном талоне уже от подошедших сотрудников полиции. После чего я высказался не корректно, а по-русски — нецензурно, за что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал или принял на свой счет», — написал представитель министерства.

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Он пояснил, что в период самоизоляции, режим которой действует по всей стране, летал в Ижевск, чтобы проведать отца. При этом удостоверение замглавы Минпромторга Овсянников не показывал даже при составлении протокола об административном правонарушении.

«Еще раз подтверждаю, что никаких «дебошей» я не устраивал, от выполнения законных требований сотрудников САБ и полиции не отказывался, удостоверением не прикрывался. Некорректные слова были произнесены после неоднократного незаконного требования о предъявлении посадочного талона при входе в здание аэропорта, о чем искренне сожалею», — заключил Овсянников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Ижевска вылетавшего в Москву Овсянникова заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и стал активно возмущаться. В результате замминистра был задержан. В Минпромторге по данному инциденту планировали провести внутреннюю проверку. 8 апреля Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что поведению Овсянникова в аэропорту нет оправданий. Он добавил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности.

Ранее в Завьяловский районный суд Удмуртии поступило дело Овсянникова по ст. 20. 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Рассмотрение назначено на 27 апреля.

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