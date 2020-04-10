Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Странам Тюркского совета необходимо координировать свои действия в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 10 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства считает, что членам союза необходимо координировать проведение противоэпидемических мероприятий, создание новых методов диагностики и лечения коронавируса, а также обмениваться оперативной информацией.

Токаев призвал страны Тюркского совета объединить усилия для преодоления кризиса. Он заявил, что Казахстан готов поделиться разработкой тест-системы по выявлению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что режим чрезвычайного положения в стране будет продлен до конца апреля 2020 года. Также продлится карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Чимкенте.

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