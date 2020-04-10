Ново-Огарево, Московская область, , 15:20 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль является жизненно важным сектором российской экономики, её необходима бесперебойная, ритмичная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития отрасли.

Он отметил, что работа всей отрасли должна быть восстановлена в полном объёме в среднесрочной и более отдаленной перспективе. При этом необходимо соблюдать требования, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подчеркнул приоритет развития программы пилотируемых полётов, а также призвал укреплять позиции России на мировом рынке пусковых услуг.

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