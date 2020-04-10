Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг ради конкурентоспособности своих средств космического выведения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Он подчеркнул, что на космодроме Восточный без задержек должна быть создана инфраструктура, позволяющая запускать ракеты тяжёлого и сверхтяжёлого класса. Лётные испытания таких ракет должны начаться соответственно в 2023 и 2028 годах.

Задачи отрасли нужно реализовать при активном задействовании механизмов частно-государственного партнёрства, добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал развитие программы пилотируемых полётов безусловным приоритетом для российской космической отрасли.

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