Киев, , 15:05 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщил 9 апреля портал «Судебная власть Украины».

Правоохранители подозревают, что Омелян, его заместитель и ряд чиновником министерства инфраструктуры намеренно довели до банкротства Бердянский морской торговый порт.

Напомним, Омелян прославился своими планами построить на Украине действующую сеть скоростного транспорта Hyperloop, предложенного американским бизнесменом Илоном Маском. Позже экс-чиновник признал, что высказывал эту идею для того, чтобы поднять самооценку жителям Украины.

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