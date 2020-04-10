Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM Развитие программы пилотируемых полётов является безусловным приоритетом для российской космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития отрасли.

«Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — подчеркнул глава государства.

Развитие таких полётов во многом зависит от создания транспортной системы нового поколения, напомнил президент. Он поручил «Роскосмосу» сообщить о мерах, предпринимаемых для своевременного запуска испытаний нового корабля, намеченных на 2023 год.

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