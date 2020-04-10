Кемерово, , 14:56 — REGNUM В Кузбассе из-за COVID-19 временно приостановлена работа поликлиники областной клинической больницы им. С.В. Беляева, а перинатальный центр перепрофилирован в инфекционный госпиталь. Медучреждение готовят для приёма пациентов с коронавирусом.

По данным областного правительства, здесь подготовлены 476 коек, в том числе 360 коек с подачей кислорода, 245 мест могут быть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сформированы пять бригад по 25 медицинских работников.

«Необходимо оснастить все медицинские бригады Кузбасса несколькими комплектами костюмов, — сказал губернатор Кузбасса, который сегодня, 10 апреля, проверил готовность областной больницы. — Для массового пошива этих защитных средств нужно привлечь малый бизнес».

В больнице действует новая навигация для перемещения сотрудников в противоэпидемических костюмах: зоны разделены и отмечены по цветам.