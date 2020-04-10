Вторая, по мнению Владимира Путина, важная задача заключается в том, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг:

«При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными.

В установленные сроки на космодроме Восточный должны быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого класса и сверхтяжёлого класса. Начало их лётных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы».