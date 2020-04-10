10 Апреля
 
15:06

Сообщение о совещании на странице аккаунта Президента РФ в соцсети Twitter.

https://twitter.com/KremlinRussia/status/1248581419728883712

15:05

Владимир Путин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Фото с сайта Кремля.

15:05

Путин назвал приоритетом космонавтики пилотируемые полёты

Развитие программы пилотируемых полётов является безусловным приоритетом для российской космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития отрасли.

«Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — подчеркнул глава государства.

15:04

Слово для выступления передали Николаю Тестоедову — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва».

15:03

«Сегодня хотел бы услышать, как стимулировать такое партнёрство, по вашему мнению, что нужно здесь нам предпринять, какие новые формы нужно использовать, для того чтобы это направление развивалось успешно, как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции», — Путин.

15:03

Владимир Путин: «Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнёрства. Вы знаете, это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты».

14:59

Совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции. Фото с сайта Кремля.

14:58

Вторая, по мнению Владимира Путина, важная задача заключается в том, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг:

«При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными.

В установленные сроки на космодроме Восточный должны быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого класса и сверхтяжёлого класса. Начало их лётных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы».

14:57

Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Прошу проинформировать сегодня, какие меры принимает «Роскосмос», чтобы запуск состоялся по графику, в срок — Владимир Путин.

14:56

Далее глава государства рассказал о первоочередных задачах: «Первое. Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство».

14:56

Владимир Путин: «Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась, и я сегодня собрал вас для того, чтобы поговорить о том, как организуется работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры для защиты тех людей, которые работают и работа которых не может быть приостановлена, и как вы планируете, уважаемые коллеги, построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отдаленной перспективе, имея в виду необходимость восстановления ее полноценной работы, в полном объеме».

14:54

Владимир Путин, открывая совещание, напомнил, что накануне, 9 апреля, в России обсуждали ситуацию на ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса:

«Ракетно-космическая отрасль, безусловно, принадлежит к числу таких же, жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».