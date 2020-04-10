Сообщение о совещании на странице аккаунта Президента РФ в соцсети Twitter.
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1248581419728883712
Владимир Путин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Фото с сайта Кремля.
Путин назвал приоритетом космонавтики пилотируемые полёты
Развитие программы пилотируемых полётов является безусловным приоритетом для российской космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития отрасли.
«Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — подчеркнул глава государства.
Слово для выступления передали Николаю Тестоедову — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва».
«Сегодня хотел бы услышать, как стимулировать такое партнёрство, по вашему мнению, что нужно здесь нам предпринять, какие новые формы нужно использовать, для того чтобы это направление развивалось успешно, как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции», — Путин.
Владимир Путин: «Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнёрства. Вы знаете, это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты».
Совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции. Фото с сайта Кремля.
Вторая, по мнению Владимира Путина, важная задача заключается в том, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг:
«При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными.
В установленные сроки на космодроме Восточный должны быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого класса и сверхтяжёлого класса. Начало их лётных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы».
Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Прошу проинформировать сегодня, какие меры принимает «Роскосмос», чтобы запуск состоялся по графику, в срок — Владимир Путин.
Далее глава государства рассказал о первоочередных задачах: «Первое. Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство».
Владимир Путин: «Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась, и я сегодня собрал вас для того, чтобы поговорить о том, как организуется работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры для защиты тех людей, которые работают и работа которых не может быть приостановлена, и как вы планируете, уважаемые коллеги, построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отдаленной перспективе, имея в виду необходимость восстановления ее полноценной работы, в полном объеме».
Владимир Путин, открывая совещание, напомнил, что накануне, 9 апреля, в России обсуждали ситуацию на ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса:
«Ракетно-космическая отрасль, безусловно, принадлежит к числу таких же, жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».