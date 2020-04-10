Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Россия хочет поиграть на нервах американских военных, обнаружить их слабые места, а также добиться внутриполитических результатов, таким образом полет двух российских противолодочных самолетов Ил-38 над Аляской объяснил Том Роган в статье, опубликованной 10 апреля в Washington Examiner.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о том, что в районе Аляски американскими истребителями были перехвачены два российские противолодочные самолеты Ил-38, которые вошли в опознавательную зону ПВО 8 апреля.

«Ну, дело не в том, что Владимир Путин готовится начать войну. Напротив, дело в том, что Россия пытается поиграть на нервах США, а также выявить любые слабые стороны, которые были бы выгодны Москве», — заявил Роган, известный российскому читателю благодаря его призыву в 2018 году нанести удар по Крымскому мосту.

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По его словам, этот регион представляет для Москвы особенно большое значение, поскольку в нем находятся огромные запасы энергоносителей, на которые Москва «хотела бы претендовать».

Кроме того, пандемия коронавируса создает определенные сложности для американских военных, как было в случае с авианосцем «Теодор Рузвельт». Поэтому Россия «хочет посмотреть, не сократил Пентагон свою боеготовность в других критически важных областях» — в плане противовоздушной обороны США или Канады.

Наконец, Роган отмечает, что, совершая такие шаги, руководство России стремится показать внутриполитической аудитории свою силу.

Напомним, на данный момент Министерство обороны РФ не прокомментировало перехват российских самолетов. Тем не менее ранее в оборонном ведомстве подчеркивали, что подобные полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.