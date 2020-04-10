Белград, , 14:48 — REGNUM Сербия благодарна Евросоюзу за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, но Белград ожидал, что эта помощь будет больше и что она прибудет быстрее. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 10 апреля.

«Евросоюз прислал ровно столько помощи Сербии, сколько смог выделить, и в тот момент, когда у него появилась такая возможность, за что мы ему благодарны. Но если честно, мы ожидали большего, и, что важно, быстрее», — заявил Дачич в интервью изданию Vecernje Novosti.

Глава сербской дипломатии добавил, что Сербия как кандидат на вступление в ЕС имеет многочисленные обязательства перед Брюсселем, которые она выполняет. Поэтому, по мнению Дачича, Сербия имеет полное право ожидать от ЕС, чтобы он в трудные времена относился к ней как к своему полноценному члену.

«Наша политика по отношению к Евросоюзу не меняется, для нас вступление в ЕС все еще является приоритетом, так как это в интересах Сербии. Но после этого кризиса наступит период переосмысления того, как функционирует ЕС. Это сделают многие страны-участницы данного объединения. Конечно, в этом будет участвовать и Сербия как страна, заинтересованная в том, чтобы ЕС в будущем функционировал лучше», — отметил Дачич.

Напомним, что ранее глава делегации ЕС в Сербии Сэм Фабрици заявил, что Евросоюз планирует распределить 200 млн евро из фондов поддержки стран — кандидатов на вступление в Евросоюз для помощи сербской экономике. Он также отметил, что Сербия к эпидемии коронавируса готова в большей степени, чем многие другие страны как раз благодаря помощи Евросоюза, который ранее выделил средства на восстановление 20 клинических центров в этой балканской стране.

Читайте также: Брюссель: Сербия подготовилась к эпидемии коронавируса благодаря помощи ЕС