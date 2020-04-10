Смоленск, , 14:43 — REGNUM Траурные мероприятия к десятой годовщине авиакатастрофы польского самолета ТУ-154М, в которой погибли президента Польши Лех Качиньский и другие представители высшей государственной власти, армии, духовенства и общественных организаций Республики Польша, прошли в Смоленской области 10 апреля, в них приняли участие губернатор Алексей Островский и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Основные траурные мероприятия в десятую годовщину трагедии состоялись на месте падения польского авиалайнера — на улице Кутузова (Заднепровский район). Игорь Щеголев возложил венок от президента России Владимира Путина к памятному камню у аэродрома «Северный».

»Трагические события, случившиеся здесь, на Смоленщине, 10 апреля 2010 года стали общей бедой и общей болью. Сегодня в траурную 10-ю годовщину со дня катастрофы мы сопереживаем и скорбим вместе с польским народом», — подчеркнул Игорь Щеголев.

Также Игорь Щеголев и Алексей Островский в Сквере Памяти Героев возложили венки и цветы к Вечному Огню и бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова, водрузившего Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Самолет польского Президента разбился утром 10 апреля 2010 года, на его борту находились 96 человек — все пассажиры и члены экипажа погибли.