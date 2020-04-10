Бишкек, , 14:41 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в заседании совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, закрытие границ негативно отразилось на обеспечении населения и медиков защитными средствами, а также привела к тому, что доходы бюджета Киргизии могут уменьшиться сразу на 20%.

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Жээнбеов предложил тюркоязычным государствам ослабить барьеры на границах — облегчить механизмы административных и таможенных пошлин — для поставок гуманитарных грузов и обеспечения населения повседневными товарами, лекарствами и медицинским оборудованием.

«Нужно обменяться списками товаров продовольственной безопасности, на основе которых нужно разработать единый реестр товаров тюркского совета», — подчеркнул он.