Сеул, , 14:27 — REGNUM 10 апреля глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с пакистанским коллегой, с которым обсудила план сотрудничества по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, диалог состоялся по просьбе главы МИД Пакистана.

В рамках разговора, Кан Гён Хва отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, однако правительство продолжает принимать меры, чтобы положить конец эпидемии. Она также призвала пакистанского коллегу поддержать и обеспечить безопасность южнокорейцев, находящихся в Пакистане.

В свою очередь, Шах Махмуд Куреши высоко оценил действия южнокорейского правительства в борьбе с коронавирусом нового типа, а также выразил надежду на сотрудничество и поддержку в данном вопросе.