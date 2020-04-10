Киев, , 14:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Согласно источнику, особое внимание на совещании обратили на ситуацию в Николаевской области, где до сих пор не было зафиксировано ни одного больного с COVID-19.

Поясняя причины «уникальности» региона, Зеленскому сообщили, что в Николаевской области проводится крайне малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

«Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больны COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим», — заявил на это Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Николаев с проверкой посетила делегация из Киева во главе с главным санитарным врачом страны Виктором Ляшко. По итогам визита чиновник заявил, что обнаружены «определенные проблемы» и в ближайшее время ситуация в Николаевской области «будет улучшаться».