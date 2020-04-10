Варшава, , 14:12 — REGNUM Депутат Сейма (нижней палаты парламента) Польши от оппозиционной «Гражданской платформы» Славомир Нитрас, во время интервью популярному порталу onet. pl призвал польских военных к неповиновению на президентских выборах, которые пройдут 10 мая путём дистанционного голосования (по почте).

По мнению депутата, выборы будут сфальсифицированы правящей партией «Право и Справедливость» (ПиС).

«Эти выборы будут фальсифицированы. Эта избирательная система, которую нам готовит ПиС, — это избирательная система, которую не сформировал бы даже генерал Ярузельский. Под армейским сапогом и под армейским штыком. Надеюсь, военные действительно восстанут против этого и не примут в этом деле участия. Мы готовим какой-то предвыборный фарс», — передаёт его слова «Польское радио».

На уточняющий вопрос журналиста, не призывает ли он к мятежу, Славомир Нитрас ответил утвердительно. На вопрос, не означает ли это призыв к военному перевороту, депутат ответил, что военным переворотом является участие военных в выборах.

«Солдаты не должны бунтовать, они просто подчиняются Конституции и не подчиняются власти, которая Конституцию нарушает. Военные не могут участвовать в выборах. Это очевидно в демократическом государстве. Это генерал Ярузельский делал выборы с армией, а в демократической Польше армия должна быть нейтральной. То же самое и с полицией. Если кто-то организует выборы, на которых голоса должны считать военные, то это не выборы, которые соответствуют демократическим стандартам, и об этом говорит весь демократический мир. Это очевидно», — сказал он.

Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич назвал слова депутата «тяжким преступлением», и сказал, что данным вопросом должна заняться прокуратура.

«Просто жалко комментировать такие слова», — ответил на просьбу прокомментировать высказывания Нитраса премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.