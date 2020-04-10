Вашингтон, , 14:11 — REGNUM США должны внимательно изучить связи руководства Всемирной организации здравоохранения с Китаем, а также потребовать отставки всех «ставленников» Пекина в этой международной организации. Такие мнения западных комментаторов приводит 9 апреля американское издание The Washington Times.

Объектом недовольства западных комментаторов стал Тедрос Адханом Гебреем, который возглавил пост генерального директора ВОЗ «при активном содействии» Китая. Назначение его на этот пост стало часть «длительной кампании» Пекина по внедрению своих людей или посредников на руководящие посты международных организаций. По словам помощника президента США Дональда Трампа по вопрсоам торговли и промышленности Питера Наварро, на сегодняшний день КНР контролирует пять из 15 специализированных агентств ООН, в том числе ВОЗ.

На фоне нынешней пандемии коронавируса вопрос руководства китайскими официальными лицами или их посредниками ключевых агентств ООН встал особенно остро, по мнению западных комментаторов. Они напоминают о заявлении ВОЗ от 14 января, в котором организация, основываясь на данных официальных лиц КНР, указывала на отсутствие признаков передачи коронавируса от одного человека другому.

В частности, решительный критик КНР Гордон Чан обращает внимание на то, что Китай и ВОЗ «превратили» локальную вспышку, которая не должна была выйти за пределы провинций Ухань и Хубэй, в «общегосударственную эпидемию», а затем — в «глобальную пандемию».

«Нам следует потребовать отставки Тедроса, [его советника Брюса] Эйлварда, всех китайских чиновников, занимающих руководящие должности. Если они это не сделают, наше финансирование сократится до нуля», — заявил Гордон Чан, написавший в 2001 году книгу «Грядущий коллапс Китая» (The Coming Collapse of China).

«Я понимаю, что там много хороших врачей, и я уверен, что они сделали много хорошего, но в целом, ВОЗ оказывает негативное влияние. Эта болезнь не стала бы пандемией, если бы ВОЗ не придерживалась китайской линии», — добавил он.

Напомним, вину за пандемию коронавирусной инфекции на ВОЗ возложили также президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео, которые во время брифинга в Белом доме заявили о допущенных ВОЗ ошибках. Среди просчетов организации Трамп назвал несвоевременно предупреждение об опасности, которую представляет COVID-19.