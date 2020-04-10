Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Жителям всех стран мира необходимо запастись терпением и приложить все усилия для того, чтобы побороть пандемию коронавируса. Об этом заявил 10 апреля в своей завершающей речи в рамках пленарного онлайн-заседания Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нам, по всей вероятности, нужно запастись терпением и предпринять все необходимые условия для того, чтобы этот страшный вирус, с которым столкнулось всё человечество, в максимально быстром режиме нами был преодолен», — сказал Дмитрий Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он также указал, что каждая страна самостоятельно выбирает путь в борьбе с пандемией, но он должен быть внимательным образом проанализирован всеми государствами.

«Это испытание, эта пандемия, эта проблема точно не последняя проблема, которая возникла перед человечеством. Но эта проблема, которая заставляет измениться всех нас, и в этих изменениях и есть залог нашей с вами победы», — резюмировал Медведев.

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