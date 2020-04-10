Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией и принимаемые разными государствами меры ограничивают некоторые права человека. Однако в этих условиях приходится исходить из приоритета права на жизнь. Об этом заявил 10 апреля в ходе онлайн-заседания Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не должны создавать таких проблем, которые в известной степени могут парализовать всю нашу систему, поставят под угрозу верховенство права, поставят под угрозу существующие конвенции о правах человека. Это самый сложный выбор для любого государства: оценить достаточность мер, которые предпринимаются для того, чтобы погасить пандемию, причем, замечу, очень жесткие меры. И с другой стороны, не создать существенные угрозы существующим по конституции наших стран правам человека. Это выбор который приходиться делать. Думаю, что практически любая страна исходит из приоритета положений конституции», — обрисовал Медведев ситуацию, в которой находятся многие государства.

«В нашей Конституции статья 20 упоминает, что право на жизнь — первейшее, неотъемлемое право любого человека, и из приоритета права на жизнь нам и надо исходить», — заявил зампред Совбеза РФ.

По его словам, в условиях коронавирусной пандемии «нужно принимать решение, о том, чтобы законодательство в разных сферах корректировать с учетом сложившегося опыта».

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