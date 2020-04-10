Минск, , 14:04 — REGNUM Александр Лукашенко 9 апреля подписал указ № 122 «О создании системы медиаизмерений». Проводить медиаизмерения будет единый национальный медиаизмеритель, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В указе под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ. Документом определены основные принципы госрегулирования и функционирования системы медиаизмерений.

Министерство информации назначено специально уполномоченным государственным органом в сфере медиаизмерений. Чиновники этого министерства осуществят выбор медиаизмерителя, установят требования к нему, а также основания и порядок прекращения его полномочий.

В самом указе отмечено, что Мининформ выберет медиаизмерителя из «юридических лиц постсоветской республики. Эту работу министерству предписано выполнить в течение полугода. Медиаизмеритель будет оказывать услуги международным аудиторским компаниям «по требованию заказчиков медиаизмерений и за их счет».

«Принятие указа позволит создать национальную систему медиаизмерений, соответствующую мировым стандартам, будет способствовать развитию рынка рекламы в Белоруссии», — сказано в комментарии к указу.

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Напомним, министерство информации Белоруссии активно участвует в противодействии свободному распространению информации и политических репрессиях в отношении инакомыслящих граждан Белоруссии. При министерстве созданы «экспертные советы» из некомпетентных лиц, призванных создавать видимость обоснованности воспрепятствованию альтернативных мнений и критики властей.

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