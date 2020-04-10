Кишинёв, , 13:55 — REGNUM В Молдавии пандемия коронавируса дала старт новому «состязанию» Вашингтона, Москвы, Брюсселя и других игроков в том, кто быстрее и в каких объемах поможет Кишиневу и молдавскому народу, демонстрируя важность и значимость республики в своей внешнеполитической системе координат. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Сергей Чебан.

«Как показали последние недели, ключевые международные игроки, воспользовавшись ситуацией с пандемией, стремятся более активно позиционировать себя как в мире, так и в отдельно взятых регионах и странах. Пример Молдавии в этом смысле также показателен. Не может не вызывать умиления, когда Вашингтон, Москва и Брюссель состязаются в том, кто быстрее и в каких объемах поможет молдавскому государству. Тем самым демонстрируя важность и значимость нашей республики в своей внешнеполитической системе координат», — отметил эксперт.

Помощь мировых держав, по его словам, можно назвать превентивной мерой, так как стремительное ухудшение социально-экономической ситуации угрожает всем мировым державам и, особенно, Евросоюзу. «Расположенные по периметру границ ЕС в преддефолтном состоянии государства могут создать дополнительное миграционное давление и осложнить процесс преодоления рецессии в самом союзе. В этом смысле вполне оправданным выглядит намерение Брюсселя выделить 15 млрд евро на поддержку сопредельных регионов, в том числе и стран из т.н. «Восточного партнёрства». Вопрос лишь в том, насколько эффективно будут израсходованы эти средства», — подчеркнул Чебан.

Как показывает опыт той же Молдавии, грантовая международная финансовая помощь, еще и не обусловленная необходимостью проведения реформ — это большой соблазн для клептократической части молдавских элит, добавил эксперт.

Чебан отметил, что Covid-19 станет и своего рода тестом на политическое выживание самого Европейского союза и привести к кардинальным изменениям внутри ЕС. «Пока контуры политического будущего ЕС не определены, в экспертной среде бытует мнение о том, что у «коллективного Брюсселя» есть два магистральных направления. Первое — более тесная интеграция с федеративными признаками, которая позволит за счет усечения суверенитета государств-членов создать более функциональные и эффективные центральные институты, способные справиться с различными кризисными явлениями. Альтернативой станет движение союза пойдет по пути ре-суверенизации своих участников с последовательной дезинтеграцией. Вероятность второго варианта сильно повышают нынешние прогнозы на усиление позиций евроскептиков в ядерных странах Евросоюза», — считает он.

«ЕС стоит на пороге экзистенционального кризиса. В таких условиях страны «Восточного партнерства» постепенно будут терять многолетнее гравитационное воздействие со стороны Брюсселя, получая больше самостоятельности, но одновременно и меньше внимания и финансовых стимулов. Поэтому членам ВП, в том числе Молдавии, лучше уже сейчас начать переосмысление своего места в региональных раскладах и своих стратегических ориентиров, чтобы оптимальным образом приготовиться жить в совершенно новых внешнеполитических реалиях», — подвел итог эксперт.