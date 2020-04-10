Москва, , 13:54 — REGNUM Международные террористические организации не прекращают своих попыток перебросить в Россию боевиков, которые получил опыт в Сирии и Ираке. Об этом 10 апреля заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке», — сказал Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе.

По его словам, угроза терроризма продолжает существовать, на территории России функционируют международные террористические организации в виде законспирированных «спящих ячеек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в 2019 году террористам не удалось реализовать свои планы по осуществлению 34 террористических актов на территории России. Все они были предотвращены сотрудниками правоохранительных органов.

Всего, по его словам, за прошедший год «благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности». Было ликвидировано 78 террористических ячеек, готовивших теракты.

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