Чебоксары, , 13:47 — REGNUM Новым руководителем Росздравнадзора стала 53-летняя Алла Самойлова, которая возглавляла департамент проектной деятельности Минздрава РФ, а ранее работала в Росздравнадзоре и в течение шести лет руководила отраслью здравоохранения в Чувашии в ранге вице-премьера. Соответствующее распоряжение о назначении подписал 9 апреля председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Алла Самойлова Cap.ru

Документ опубликован на сайте правительства сегодня, 10 апреля.

«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в распоряжении.

Напомним, ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который 21 января 202 года стал министром здравоохранения России.

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