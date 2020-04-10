Чебоксары, 10 апреля 2020, 13:47 — REGNUM Новым руководителем Росздравнадзора стала 53-летняя Алла Самойлова, которая возглавляла департамент проектной деятельности Минздрава РФ, а ранее работала в Росздравнадзоре и в течение шести лет руководила отраслью здравоохранения в Чувашии в ранге вице-премьера. Соответствующее распоряжение о назначении подписал 9 апреля председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Алла Самойлова
Алла Самойлова
Cap.ru

Документ опубликован на сайте правительства сегодня, 10 апреля.

«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в распоряжении.

Напомним, ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который 21 января 202 года стал министром здравоохранения России.

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Справка ИА REGNUM. Алла Владимировна Самойлова родилась 5 февраля 1967 года в г. Чебоксары. В 1990 году окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Лечебное дело, акушерство и гинекология».

Работу в отрасли начла в медсанчасти Чебоксарского хлопчатобумажного комбината в должности медицинской сестры инфарктного отделения. С 1994 по 2001 годы работала главным врачом медицинского центра «Семья», республиканского центра планирования семьи и репродукции. В 2001 году возглавила Президентский перинатальный центр, в январе 2012 года назначена министром здравоохранения Чувашии в статусе вице-премьера. В феврале 2017 года сложила полномочия главы минздрава Чувашии и перешла на работу в Росздравнадзор, а в 2020 году — в Минздрав России, где возглавляла департамент проектной деятельности.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Замужем, двое детей.