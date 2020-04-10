Нальчик, , 13:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии назначен новый министр просвещения, науки и по делам молодежи. Согласно указу главы республики Казбека Кокова, опубликованному на официальном сайте руководителя ведомства, эту должность доверили Анзору Езаову.

Ранее новый и. о. главы минпросвещения работал в должности проректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава министерства просвещения Кабардино-Балкарии Ауес Кумыков был отправлен в отставку в марте 2020 года. Он исполнял обязанности главы министерства просвещения, науки и по делам молодежи с июля 2018 года. О причинах его отставки не сообщалось.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии отправлен в отставку министр просвещения