Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Ни одна существующая в мире система здравоохранения не оказалась готова к пандемии коронавирусной инфекции, поэтому необходимо всем вместе и каждой стране по отдельности эти системы менять.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 10 апреля в своей завершающей речи в рамках пленарного онлайн-заседания Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, во время пленарного заседания каждый участник высказался о необходимости реформировать систему здравоохранения, поскольку существующая не справляется со сложившимися условиями.

«Это такое испытание системы здравоохранения, которое никто не предполагал еще три-четыре месяца назад. Нет такой системы здравоохранения, которая была идеально готова. Значит, всем нам предстоит вместе и каждой стране по отдельности эти системы менять и делать это, исходя из тех практик, которые возникли сейчас», — заявил зампред Совбеза России.

Также он отметил, что пандемия всё расставила по своим местам. Человечество может развиваться цивилизованным путем только в режиме взаимопомощи и консолидации.

«Очевидно, что мы должны думать не только над решением собственных задач, но и обращать внимание на государства, у которых совсем скромные возможности, наиболее бедные государства. Чтобы они не попали в ситуацию, когда очагом сохранения вируса и его дальнейшего распространения, новых волн, о чем говорят сейчас почти все страны, стали именно эти государства. Нужно еще раз и еще раз со всеми этими проблемами бороться», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, он указал, что сейчас трудно исключительно всем, вне зависимости от силы экономической мощи страны, количества денежных средств, которые тратятся на борьбу с пандемией.

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