Москва, , 13:45 — REGNUM При крайне непростых условиях пандемии коронавируса в США, политическая борьба за кресло главы государства приобретает особый оттенок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Позиция кандидатов в президенты относительно методов борьбы с распространением вируса будет иметь политические последствия и окажет серьезное влияние на предпочтения электората в ноябре 2020 года», — отметил Железняк.

Оценка гражданами США эффективности действий команды Дональда Трампа покажет, настолько он может рассчитывать на поддержку избирателей.

«Также ясно, что огульная критика действующего главы Белого Дома без предложений конструктивных мер и конкретных действий, не будет способствовать росту доверия американцев к кандидату от демократов», — добавил парламентарий.

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что главной причиной, по которой от принял решение выйти из президентской гонки США, стала пандемия COVID-19. Таким образом, лидер праймериз, бывший вице-президент США Джо Байден становится главным и, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

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