Либревиль, , 13:53 — REGNUM Южная Корея экспортировала в Габон 50 тыс. наборов для диагностики коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Габоне.

Известно, что на следующей неделе планируется доставить в Габон еще одну партию тест-систем и медицинских принадлежностей.

Напомним, что 20 марта из Либревиля на родину вернулись четыре сотрудника южнокорейской компании KT, которые занимались строительством оптической линий связи, заказанной правительством Габона.

По состоянию на 9 апреля, в Габоне зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом нового типа, один человек скончался, один выписан из больницы.

В настоящее время в Габоне находятся около 60 южнокорейцев.