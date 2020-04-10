Киев, , 13:49 — REGNUM Всемирный банк выделит Украине $150 млн для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства Украины.

«В частности, $50 млн для поддержки уязвимых слоёв населения в период эпидемии COVID-19 и $100 млн для улучшения уровня социальной защиты в целом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные $50 млн будут выплачены непосредственно пенсионерам и людям с инвалидностью, за счёт них также будут повышены субсидии на оплату коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине начали доплачивать пенсионерам старше 80 лет. Размер доплаты составляет около $17 в месяц.

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