Киев, 10 апреля 2020, 13:49 — REGNUM Всемирный банк выделит Украине $150 млн для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства Украины.
Отмечается, что указанные $50 млн будут выплачены непосредственно пенсионерам и людям с инвалидностью, за счёт них также будут повышены субсидии на оплату коммунальных услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине начали доплачивать пенсионерам старше 80 лет. Размер доплаты составляет около $17 в месяц.
Читайте также: На Украине начаты «карантинные» выплаты пенсионерам