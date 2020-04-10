Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Консолидация усилий всех стран позволит дать отпор пандемии коронавируса. Об этом заявил 10 апреля в рамках онлайн-заседания Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев., передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Медведева, каждый выступивший участник сегодняшнего пленарного заседания говорил о необходимости консолидации усилий.

«Если раньше эти слова мы говорили, в каком-то смысле, дежурно, говорили, что да, надо объединяться, что-то вместе делать, то пандемия всё расставила на свои места. Человечество может развиваться, развиваться цивилизованным путем, только если находится в режиме взаимных консультаций и взаимной помощи», — сказал Дмитрий Медведев.

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ПМЮФ-2020 проходит в онлайн-режиме и целиком посвящен борьбе с коронавирусом. В мире по состоянию на 10 апреля 2020 года зарегистрировано 1 млн 600 тыс. 345 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции,

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