Вильнюс, , 13:32 — REGNUM

России не нужно уделять внимание болтовне и выходкам прибалтийских политиков, надо просто наказывать их за их реваншизм, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 апреля, комментируя резолюцию сейма Литвы.

Как сообщалось ранее, парламент Литвы принял резолюцию, осуждающую Россию за «исторический ревизионизм и дезинформацию», с помощью которых Москва якобы «стремится оправдать» свою «причастность» к развязыванию Второй мировой войны.

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«Мне бы хотелось, чтобы мы воспринимали все эти прибалтийские и другие резолюции по поводу якобы проявляемого нами «исторического ревизионизма» не только в критическом плане по отношению к литовцам, латышам, эстонцам или, скажем, полякам с французами, а шире. Мы должны ещё раз критически взглянуть на самих себя, понять, до какой степени исторического безродства мы дошли в перестроечные годы, когда сами стали посыпать голову пеплом по поводу «преступлений сталинского режима».

В число этих «преступлений» была записана и качественная работа сталинской дипломатии по подготовке позиций для будущего противостояния гитлеровской агрессии, для перетягивания Великобритании и США от попустительства Гитлеру и даже возможного союза с ним против нас к союзу с СССР против Германии. Краеугольным камнем этой работы стал Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 года.

Исторические обстоятельства, естественно, должны уточняться, их трактовки выверяться и развиваться, но эта нормальная работа историков не должна наносить ущерб политическим позициям твоей страны сегодня. В конце 1980-х произошло именно это. Все рассуждения о «сговоре» руководства СССР с руководством Третьего рейха, об их совместной «вине» за начало Второй мировой войны, которая, на самом деле, началась в Азии в 1931 году, и стали истинным историческим ревизионизмом.

В Прибалтике этот ревизионизм открыл дорогу реваншизму, а Россия не нашла в себе разумения и сил, чтобы его своевременно и жёстко остановить ещё в 1990-е.

И всё же, хотя и с запозданием, мы протрезвели. Сегодня, наконец, наша страна нашла в себе «смелость» напомнить миру, что СССР заключил договор о ненападении с Германией последним (!) из европейских стран. Что виновные в развязывании мировой войны в Европе были названы в Нюрнберге. Что негласные договорённости о разделе сфер влияния — это обычное явление мировой политики, которое существовало и до 1939 года и после.

В связи с этой очередной выходкой литовских парламентариев хочу обратить внимание на качественную отповедь, которую им дало наше посольство в Вильнюсе. Уровень ответа правильный: хватит уже уделять внимание этой прибалтийской болтовне здесь, в Москве. Прибалтов просто надо наказывать за их реваншизм.