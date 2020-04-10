Сеул, , 13:32 — REGNUM 10 апреля начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Со Ук провел телефонный разговор с американским коллегой генералом Джеймсом Макконвиллом, с которым обсудил ситуацию с коронавирусом и союз Сеула и Вашингтона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, стороны обсудили меры по сдерживанию распространения коронавируса, а также проведение будущих совместных учений.

В рамках разговора генерал Макконвилл отметил, что страны продолжат сотрудничество по вопросам борьбы с коронавирусом, а также обратился с просьбой к коллеге предоставить информацию о мерах борьбы с COVID-19, применяемых в армии.

Известно, что до разговора с начальником штаба сухопутных войск США генерал Со Ук созвонился с командующим американскими войсками в Южной Корее генералом Робертом Абрамсом и командующим 8-й армии сухопутных войск США генерал-лейтенантом Майклом Биллсом.