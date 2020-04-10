Бишкек, , 13:28 — REGNUM Благотворительные фонды «Алибаба» и «Джек Ма», принадлежащие китайскому миллиардеру Джеку Ма прислали в Киргизию гуманитарную помощь на сумму 1,8 млн юаней (19 млн рублей). Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сегодня, 10 апреля, в аэропорт «Манас» столицы Киргизии прибыл из КНР самолет, на котором в республику доставили первую партию гуманитарного груза — защитные костюмы, медицинские маски и бесконтактные термометры.

Также в штабе отмечают, что в ближайшее время в Киргизию должны прибыть экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию и аппараты искусственной вентиляции легких.

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