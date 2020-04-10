Киев, , 13:30 — REGNUM Власти Украины должны амнистировать всех участников акций протеста на майдане 2014 года. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 10 апреля на своём Telegram-канале.

По его словам, это позволит избежать гражданского конфликта на Украине и сохранить её государственность.

Мосийчук также прокомментировал подозрение в убийстве, которое правоохранители вручили бывшему депутату Рады Татьяне Черновол. Он рассказал, что большинство его друзей относится к Черновол резко негативно.

«Более того, по дурости она чуть не застрелила меня весной 2014 года в Мариуполе. Невзирая на это, речь не о ней, а о сохранении государственности! Настало время взаимопрощения и примирения внутри Украины!», — считает Мосийчук.

Экс-депутат ничего не рассказал о взаимном прощении и примирении с Донбассом, жителей которого вооружённые формирования Украины продолжают убивать вот уже шестой год.

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Напомним, ранее к Татьяне Черновол пришли с обыском. В её доме был найден целый арсенал холодного и огнестрельного оружия. Её подозревают в убийстве работника офиса «Партии Регионов» в 2014 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН призвали отменить закон об амнистии участников майдана, находившихся на стороне протестующих. В организации отметили, что данный закон препятствует честному расследованию преступлений майдана.

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