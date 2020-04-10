Киев, , 13:13 — REGNUM Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля, сообщил на брифинге 10 апреля спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что начало заседания предварительно запланировано на вторую половину дня.

Он выразил мнение, что заседание Рады продлится «не очень долго», потому что большинство вопросов фракции и руководство парламента предварительно обсудили и согласовали.

Ключевой вопрос заседания — внесение «коронавирусных» поправок в государственный бюджет Украины (30 марта парламент провалил соответствующее голосование).

Также в повестке дня еще несколько вопросов — в том числе рассмотрение всех постановлений, запрещающих властям подписывать закон о рынке земли. На сегодня в парламенте Украины зарегистрировано 13 таких документов. После рассмотрения «протестных» постановлений власти Украины смогут официально подписать и опубликовать закон о продаже земли.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в целом на предыдущем внеочередном заседании 30 марта. Для успешного голосования фракции «Слуга народа» пришлось объединить усилия с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.