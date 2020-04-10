Ашхабад, , 13:11 — REGNUM Более 100 граждан Туркмении не могут покинуть Индию и вернуться на родину из-за отмены всех авиарейсов по причине пандемии коронавируса, передает «Хроника Туркменистана».

У туркменистанцев, большинство из которых прилетели лечиться в индийские клиники, закончились средства к существованию.

Но оставшиеся в Туркмении родственники испытывают большие сложности с отправкой им денег, поскольку туркменские банки требуют огромное количество справок, в том числе — заверенные в министерстве здравоохранения копии медицинских заключений, разрешающих выезд на лечение за границу. Однако у большинства такого документа нет.

Застрявшие в Индии граждане пытались обращаться в посольство Туркмении с просьбой организовать для них самолет, который бы увез их на родину. Но такие попытки оказались безрезультатными.