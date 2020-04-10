Ашхабад, , 13:07 — REGNUM Руководство представительства ООН в Ашхабаде обсудило с чиновниками министерств иностранных дел, министерства здравоохранения и министерства финансов и экономики Туркмении превентивные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Также глава МИД Туркмении Рашид Мередов провел переговоры со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман.

Участники встречи акцентировали внимание на необходимости продолжить региональный диалог для развития сотрудничества в социальной и политической сферах, сосредоточившись при этом, в том числе, на вопросах безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным туркменских властей, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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