Киев, 10 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Если выполнять все установленные правила, закон о национализированных банках парламенту Украины придётся рассматривать полгода. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 10 апреля в эфире телеканала «Украина».
Разумков напомнил, что к закону о рынке земли было внесено более 4 тыс. правок. По словам спикера, все правки к закону о банках представляют собой кипу бумаг высотой в его рост.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сравнил с террористами противников законопроекта о национализированных банках, напомнив о возможном дефолте Украины и возвращении уровня жизни населения к показателям 90-х годов.
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