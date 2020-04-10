Киев, , 13:01 — REGNUM Если выполнять все установленные правила, закон о национализированных банках парламенту Украины придётся рассматривать полгода. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 10 апреля в эфире телеканала «Украина».

"В украинском парламенте, такого ещё никогда не было. 16 тыс. правок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента», — добавил он.

Разумков напомнил, что к закону о рынке земли было внесено более 4 тыс. правок. По словам спикера, все правки к закону о банках представляют собой кипу бумаг высотой в его рост.

«Что делать дальше — будем смотреть, есть и предложения относительно изменений к регламенту…, есть предложения проводить консультации с теми и другими депутатскими фракциями, группами», — рассказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сравнил с террористами противников законопроекта о национализированных банках, напомнив о возможном дефолте Украины и возвращении уровня жизни населения к показателям 90-х годов.

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