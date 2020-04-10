Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Американский журнал The National Interest заинтересовался перспективной российской подводной лодкой пятого поколения проекта 545 «Лайка». Данная российская субмарина — это прямой ответ на многоцелевую атомную подводную лодку ВМС США класса «Вирджиния».

Сопоставление тактико-технических характеристик данных подводных лодок говорит не в пользу американской. Водоизмещение «Лайки» будет 11 340 тонн, а водоизмещение «Вирджинии» — 7 800 тонн. Максимальная глубина погружения американской субмарины — до 1600 футов (около 488 метров), российской — до 600 метров. Ожидается, что скорость хода под водой у подлодки «Лайка» будет 35 узлов, у подлодки «Вирджиния» — 34 узла.

Российская многоцелевая подлодка будет нести более универсальный арсенал вооружения по сравнению с американской. Речь идёт о ракетах «Калибр», «Оникс» и «Циркон», высокоскоростных торпедах «Хищник», универсальных самонаводящихся торпедах УСЭТ-80 и универсальных противолодочных минно-торпедных комплексах МТПК-1 и другом оружии.

По мнению журнала The National Interest, Россия планирует иметь на флоте около десяти подводных лодок проекта 545 «Лайка». Однако издание считает, что данный проект недешёвый, и строительство подлодок данной марки начнётся не ранее 2023 года.