Минск, , 12:52 — REGNUM Минздрав Белоруссии сообщил 10 апреля, что у четырёх беременных в родильном корпусе 3-й городской клинической больнице выявлен коронавирус. У всех состояние стабильное.

«Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с ней всё хорошо, состояние опасений не вызывает. Кроме женщин с подтвержденным COVID-19, в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня», — сказано в сообщении телеграм-канала белорусского министерства.

Минздрав Белоруссии не располагает новыми данными по коронавирусу и COVID-19. По состоянию на полдень 10 апреля общественности доступны только официальные данные за вчера, 9 апреля.

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