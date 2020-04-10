Киев, , 12:52 — REGNUM По оптимистическому сценарию, рассмотрение всех 16 тыс. поправок к т.н. «антиколомойскому» законопроекту может занять полгода, заявил на брифинге 10 апреля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«16 тысяч поправок мы не получали никогда. Я думаю, это направлено на то, чтобы заблокировать работу парламента», — заявил спикер.

Разумков уточнил, что в распечатанном виде законопроект с поправками — это «плюс-минус его рост».

Он не дал ответа, как Верховная рада будет выходить из этой ситуации, но подчеркнул, что парламент Украины на полугодовое рассмотрение документа не пойдет, «потому что мы понимаем все вызовы, которые стоят перед Радой».

Пока что, добавил Разумков, профильный комитет должен подготовить сводную таблицу всех внесенных правок.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый «антиколомойский» законопроект, который запрещает возврат Приватбанка структурам олигарха Игоря Коломойского. Перед вторым чтением к документу подали рекордные более 16 тыс. поправок, причем один из депутатов — более 6 тыс., еще 6 человек, в том числе представители «Слуги народа» — более тысячи. Ситуацию усложняет то, что законопроект является ключевым условием МВФ для кредитования Киева.