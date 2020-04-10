Москва, , 12:39 — REGNUM Высшие политические органы власти в Чехии самоустранились в решении вопроса со сносом памятника Коневу в Праге. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 апреля обратил внимание заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Он прокомментировал отказ министерства обороны Чехии передать России памятник маршалу Коневу, а также возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России.

«Согласно официальным данным, чешское политическое руководство и чешский МИД выразили недовольства тем, что памятник был снесён. Они принесли свои извинения нашему руководству страны. То есть говорят о том, что они якобы ничего сделать не могут руководителем этого местного района Прага-6. Это, конечно, полнейшая чушь, это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. В Чехии высшие политические органы самоустранились от решения данной проблемы. Это говорит о том, что в Чехии антироссийские настроения по-прежнему достаточно сильны», — сказал он.

Эксперт напомнил, что Россия вместе с Китаем оказывает помощь странам Европы, попавшим в тяжёлую ситуацию из-за пандемии, тогда как на Западе вообще не понимают, что «такое честь, совесть, они понимают только грубую силу».

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