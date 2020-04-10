Джакарта, , 12:36 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Анис Басведан издал указ о введении крупномасштабных социальных ограничений в Джакарте, сообщает Detik.

Указ губернатора вступает в силу 10 апреля и продлится до 23 апреля 2020 года.

Согласно указу, граждане, проживающие или осуществляющие деятельность на территории Джакарты и окрестностей должны соблюдать положения об осуществлении крупномасштабных социальных ограничений в соответствии с законодательством и соблюдать меры по профилактике коронавируса.

«Частным транспортным средством разрешается пользоваться только для поездок в целях удовлетворения основных потребностей», — заявил губернатор Джакарты.

По словам губернатора, если машина может вместить 6 человек, то в период коронавируса в ней могут находиться максимум 3 человека. Мототакси может продолжать доставлять посылки, но на период коронавируса запрещается перевозить пассажиров.

Кроме того, все, кто выходят на улицу обязаны одеть медицинскую маску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии решило внести поправки в график выходных дней на 2020 год.

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