Сеул, , 12:35 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён провел 10 апреля четвертую телефонную конференцию с коллегами из шести стран, с которыми обсудил ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в переговорах приняли участие представители США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама и Индии.

В рамках диалога представители семи стран обсудили ситуацию в регионах, и меры борьбы с коронавирусом, договорились продолжить оказывать помощь в возвращении сограждан на родину, а также договорились о поддержке глобальной цепи поставок.

Кроме того, стороны высоко оценили достигнутый прогресс, включая помощь в организации специальных рейсов для эвакуации, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что первая телефонная конференция представителей семи стран состоялась 20 марта.

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