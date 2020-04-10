Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В 2020 году во многих странах наступит рецессия из-за последствий коронавирусной пандемии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, открывая 10 апреля пленарное заседание Петербургского международного юридического форума, посвященного COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть ‑ и это все уже чувствуют — реальная угроза деградации мировой экономики. Падения темпов роста. Очевидно, что в этом году во многих странах будет рецессия. Соответственно, снизится уровень жизни, объемы инвестиций, социальные расходы», — сказал Медведев.

Он считает, что в результате пострадает также качество жилья и городской инфраструктуры.

«Ну и, конечно, никто не отменял угрозу массовой безработицы. Эти факторы не меньше, а, может быть, даже и больше, чем болезнь, повлияют на здоровье населения, уровень смертности и рождаемости, доступности социальных услуг и медицинской помощи», — заметил Медведев.

Он добавил, что именно это отличает наступающий кризис от экономического кризиса 2008−2009 годов.

«Тогда, все-таки, уровень предсказуемости экономических событий очевидно был выше. Сейчас не ясно почти ничего», — сказал зампред Совбеза, который на период упомянутого кризиса был президентом России.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что при всем вышесказанном «война с вирусом не должна отбросить нас на годы назад», и здесь пригодятся накопления и запасы прочности, которые были сделаны ранее.

«Нам нужно вывести общество из экстремального состояния будет по завершении эпидемии», — заявил Медведев.

Петербургский международный юридический форум проходит в дистанционном режиме с использованием интернет-технологий.