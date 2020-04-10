Киев, , 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».

По его словам, запрет будет продлён 15 мая.

«Некоторые народные депутаты, зная эту информацию, сработали на опережение своими обращениями. Когда решение будет официально принято, они начнут пиариться и говорить, что всё сделано благодаря их работе», — рассказал Федиенко.

Напомним, 17 мая 2017 года на Украине на три года заблокировали доступ пользователей ко всем сервисам компаний Mail.ru Group и «Яндекс», ресурсу «Кинопоиск», социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к программным продуктам 1С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продлении запрета заявлял экс-министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он также пообещал, что правительство оставит в силе языковые квоты на радио и телевидении.

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