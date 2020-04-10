Кишинёв, , 12:28 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил свою позицию и вновь выступил против изменения способа выборов главы государства. Об этом он заявил сегодня, 10 апреля. Руководитель республики по-прежнему уверен, что президента Молдавии должен выбирать народ. Он напомнил, что ранее обсуждал этот вопрос с Партией социалистов Республики Молдавии (ПСРМ).

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«Мы категорически против изменения способа выборов президента страны. Главу государства должны выбирать граждане», — приводит ТАСС слова Додона.

Он уточнил, что эти выборы должны пройти в октябре-ноябре 2020-го.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля почётный председатель входящей в правящую коалицию Молдавии Демпартии Дмитрий Дьяков предложил отказаться от всенародных выборов президента и выбрать следующего главу государства в парламенте. По его словам, в условиях пандемии коронавируса провести нормальную избирательную кампанию невозможно. Поэтому альтернативой переносу выборов он считает избрание президента депутатами.