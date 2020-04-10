Москва, , 12:18 — REGNUM Если местная власть сносит памятники советским воинам-освободителям, то это первый признак внешнего управления такого режима. Об этом 10 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Он прокомментировал отказ министерства обороны Чехии передать России памятник маршалу Коневу, а также возбуждение уголовного дела.

«Продолжается государственный вандализм в отношении освободителей Восточной Европы. Это, на самом деле, признак внешнего управления, американского в первую очередь. [США] пытаются пересмотреть историю для того, чтобы обосновать свою гегемонию, ибо не может быть речи о том, чтобы Америка правила миром, до тех пор, пока присутствует хотя бы призрак победителя в Великой Отечественной войне и Второй мировой, прежде всего, Советского Союза и его правопреемницы России, и символа этой победы. Тогда можно говорить только как минимум о двухполярном мире, многополярном мире, о чем сейчас всё чаше пишут. Для того чтобы устранить эти символы, нужно физически их уничтожить, что и делают американцы руками марионеточной местной власти. Если местная власть сносит памятник советским воинам-освободителям, то это первый признак что эта власть марионеточная», — сказал Коровин.

Эксперт предложил не останавливаться на возбуждении уголовного дела, и предложил «блокировать перемещение лиц, которые ответственных за снос памятников и отлавливать их по всему миру, придавать в России суду и сажать».

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