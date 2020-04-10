Новосибирск, , 12:14 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в преддверии христианских праздников обратились к новосибирцам. В официальном обращении говорится, что несмотря на ситуацию с COVID-19 «никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет», но жителям региона напомнили об опасности заражения.

«В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа, — отмечается в официальном сообщении. — Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм».

Напомним, что Вербное воскресенье в 2020 году празднуется 12 апреля, а Пасха — 19 апреля.